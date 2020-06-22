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هيئة الدواء: مصر حجزت كمية من لقاح كورونا الخاص بجامعة أكسفورد.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:08 ص
الدواء
الدواء
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إبراهيم القادري
قال الدكتور علي الغمراوي مستشار هيئة الدواء المصرية والمتحدث الرسمي: أننا علي اتصال مع الشركة المنتجة للقاح فيروس كورونا في إنجلترا ومع الشركة الموزعة له في أفريقيا وفي الشرق الأوسط.

وأضاف علي الغمراوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ،: أننا قمنا بالتواصل مع شركة استرازينيكا وقمنا بحجز الكمية التي تحتاجها مصر من لقاح اوكسفورد لفيروس كورونا.

وأوضح علي الغمراوي ، أن هناك كميات كبيرة من الأدوية تم ضخها في الصيدليات ولكنها تحتاج الى بعض الوقت حتي تصل إلي الصيدلية.

وتابع: إن المواطن الذي لا يجد الدواء في الصيدليات يمكنك التوجه الى أحد المراكز الصحية وسيجد الدواء متوفر هناك.

واستكمل : ان خلال الـ10 أيام القادمة سيتم ضخ كميات كبيرة من الدواء في الأسواق وأكد علي توافر المواد الخام من الأدوية وليس هناك داعي للقلق.








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