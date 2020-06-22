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رياضة

زيدان: ريال مدريد حقق فوزا مستحقا على سوسيداد.. وعلينا مواصلة الانتصار

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا هاما، على حساب مضيفه نادي ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم"الليجا".


قال زيدان فى المؤتمر الصحفى الذي عقب المباراة:"حققنا فوزا مستحقا، ولكن 3 نقاط لن تغير شيئا، وعلينا الاستمرار، ولا توجد مباراة سهلة في هذا الدوري".


وأضاف: "أمامنا 8 مباريات نهائية فى المسابقة، تصدرنا الليلة لا يغير شيئا، وعلينا الاستمرار ومواصلة تحقيق الفوز".


وعن التحكيم، قال: "الحكام يؤدون واجبهم وهي مهمة صعبة، نحن لا نتحدث عن التحكيم، هذا ما يحدث دائما نحن انتصرنا داخل الملعب، والبعض بإمكانهم الانتصار خارج الملعب، ما يزعجني هو أن القرارات التحكيمية فقط التي تُناقش ، بينما هو انتصار مستحق".


فوز نادي ريال مدريد، رفع رصيده للنقطة 65 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقًا بالمواجهات المباشرة على برشلونة الذي يملك نفس العدد من النقاط، أما ريال سوسيداد فتوقف رصيده عند 47 نقطة في المركز السادس.

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