بعد وفاتها بكورونا.. عضو الشوري السعودي يرثي زوجته: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله

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ويُشار الي ان الدكتور عبد الله الفوزان قد أعلن عن إصابة اسرته بفيروس كورونا عبر توتير حيث قال "تسلل فيروس كورونا إلى بعض أفراد أسرتي رغم الحرص على الاحترازات. أسأل الله العلي القدير لهم وللمصابين كافة السلامة، وأن يجعل ما أصابهم تكفيرًا لذنوبهم.. اللهم لك الحمد في السراء والضراء.. لا تنسوهم من دعائكم، لا حرمكم الله الأجر. و{إنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}