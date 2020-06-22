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أصل الحكاية

بعد وفاتها بكورونا.. عضو الشوري السعودي يرثي زوجته: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:20 ص
عبد الله فوزان
عبد الله فوزان
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محمود نوفل
لازال فيروس كورونا المستجد يواصل هوايته المُفضلة في حصد الأرواح، حيث بلغت حصيلة الموتي جراء "كوفيد 19" ما يقارب من نصف مليون شخص حول العالم، وهو الأمر الذي يثير الخوف والفزع في نفوس الإنسانية، ولاسيما أن العلم لم يتوصل بعد إلى عقار مناسب للقضاء على هذا المرض.  

علياء عبدالله الرقابي زوجة الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وعضو مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبدالله الفوزان، كانت واحدة من أواخر من قضى عليها فيروس كورونا داخل المملكة  بعدما تسلل الفيروس لأفراد أسرته قبل أربعة أيام. 

وبكلمات اعتصرها الحزن العميق رثى ونعى البرلماني السعودي عبد الله الفوزان زوجته، حيث قال عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي علياء عبدالله الرقابي أُم خالد. فاللهم يا حي يا قيوم اجعلها من الشهداء، واغفر لها، وارحمها، ونقِّها من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس وأسأل الله  أن يجمعنا بها مع نبيه وعباده الصالحين في جنات النعيم. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}".

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ويُشار الي ان الدكتور عبد الله الفوزان قد أعلن عن إصابة اسرته بفيروس كورونا عبر توتير حيث قال "تسلل فيروس كورونا إلى بعض أفراد أسرتي رغم الحرص على الاحترازات. أسأل الله العلي القدير لهم وللمصابين كافة السلامة، وأن يجعل ما أصابهم تكفيرًا لذنوبهم.. اللهم لك الحمد في السراء والضراء.. لا تنسوهم من دعائكم، لا حرمكم الله الأجر. و{إنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}
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