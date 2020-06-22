شاهد.. فيديو نادر لثاني حكام المملكة العربية السعودية الملك سعود

تظل الحياة الشخصية وعلاقة الإنسان بأفراد اسرته خاصة اولاده وزوجته يحيطها سياج من السرية التامة كما هو الحال في حياة الملوك والرؤساء والتي لاينبغي لأحد الإطلاع عليها أوالتعرف عليها وذلك لما لها من خصوصيات وأسرار .



ولكن مؤسسة الملك سعود خالفت الأعراف والتقاليد المُتبعة حينما قامت بنشر فيديو يوثق يوما من حياة الملك سعود في القصر الأحمر بعد عودته من قصر الحكم وكيف كان يقضي يومه مع اولاده حيث أظهر مقطع الفيديو لحظة وصول الملك سعود للقصر ثم إطلاعه علي بعض الأوراق الخاصة بالدولة في مكتبه ثم يظهر ابناؤه وهم يتناولون طعام الغداء بعد عودتهم من المدرسة مع مدير الأنجال عثمان الصالح.



وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته المؤسسة علي صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر الملك سعود وهو يجلس مع جميع ابناء واهل واصدقاء الملك سعود في حديقة القصر بعد تناول وجبة الغداء حيث يتبادلون اطراف الحديث في جلسة ودية وهادئة تماما.



جدير بالذكر ان الملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هو الإبن الثاني من ابناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته وضحي بنت محمد عريعر الذي حكم المملكة في الفترة 9 نوفمبر 1953 وحتي الي 2 نوفمبر 1964 حيث يعد الملك السعودي الأوحد الذي ترك الحكم بعد عزله علي يد افراد العائلة المالكة وليس بالوفاة.

