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القرية كلها لوحة تشكيلية.. مدرس في قنا يواجه كورونا بالفرشاة والألوان

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:14 ص
مدرس في قنا يواجه
مدرس في قنا يواجه كورونا بتحويل شوارع قريته إلى لوحات فنية
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "اكسترا نيوز"، تقرير عن مدرس في قنا يواجه كورونا بتحويل شوارع قريته الى لوحات فنية بديعة.

قال مدرس في قنا، إنه كان يرغب في رسم وتلوين بيوت قريته لاظهار جمالها، ونظرًا للتفرغ التام الذي اصاب الجميع بالملل نظرًا لتفشي فيروس كورونا وجد ان هناك الكثير من الوقت الذي يقوم فيه بإحياء فكرته.

وتابع انه يقوم برسم جداريات على البيوت في القرية، وذلك بالتعاون مع شباب قريته، ويدعم هذا العمل الشباب على استشمار الوقت والاستفادة منه في شئ جميل والتمرين على الرسم وابعادهم عن العنف والتطرف.

واشار الى ان العمل بالالوان يعطي روح مختلف ويساعد في تحسن الحالة الصحية والنفسية خاصة فى ظل انتشار كورونا، لافتًأ الى انه تم الانتهاء من العمل على 9 منازل بالقرية، وهدفه في نهاية هذا العمل تحويل كل بيوت القرة للوحة تشكيلية واحدة.

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