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بسبب كورونا.. الإدارة المركزية للبحوث السكانية: بعض الأسر غيرت نمط استهلاكها من السلع الغذائية.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للبحوث السكانية والاجتماعية، إن جائحة كورونا أثرت على العالم اجمع، لافتًا إلى أن الأنشطة السياحية تأثرت بجائحة كورونا بالإضافة إلى أن العمالة غير المنتظمة تأثرت بشكل كبير.

وأضاف عبد القادر،خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم إجراء أبحاث على أكثر من 4500 اسرة من شرائح مختلفة للتعرف على تأثير الجائحة عليهم، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية اعتمدت على الحصول على معلوماتها عن فيروس كورونا وخطورته من التيلفزيون المصرى بالإضافة إلى بعض الفضائيات.

وتابع أن أكثر القطاعات تأثرًا بفيروس كورونا السياحة، والتى توقفت تمامًا خلال الفترة الأخيرة بسبب غلق المجال الجوى مما أدى إلى الركود فى هذا القطاع، منوهًا بأن العمال فى هذا القطاع تأثروا وتأثر دخلهم.

وأشار إلى أن دخل الأسرة تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا حيث غيرت بعض الأسر نمط استهلاكها وقللت استهلاكها من بعض السلع الأساسية كاللحوم والأسماك والفراخ وغيرها.

وأوضح أن البعض لجأ للاقتراض من الغير، بينما 6% من العينة العشوائية لجأوا للمنحة التى اقرتها الحكومة للعمالة الغير منتظمة.
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