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فن

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:02 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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آيه عاطف
أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، يوم 24 مايو الماضي، لتكمل بذلك شهر داخل الحجر الصحي في مسشفى العزل بالإسماعيلية.

تأرجحت حالة رجاء الجداوي الصحية ببين الأستقرار والتدهور منذ هذا اليوم، حيث كانت الحالة مستقرة في بادئ الأمر من ثم تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

ومن ثم كشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.

بينما أثبتت نتائج مسحة الثانية لفيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيرس في جسدها.

كما أثبتت نتائج تحاليل المسحة الثالثة ايجابية تحاليلها، واستمرار تواجد الفيروس في جسدها، وأكد الفريق الطبي المعالج، استمرار تواجد رجاء الجداوي، في العناية المركزة، بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم والذي يتراوح بين 87 لـ96.

أرجعت مصادر طبية  إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي لضعف مناعتها وهو ما يؤخر استجابتها للعلاج، مؤكدين أنها أحد أسباب إيجابية التحاليل رغم مرور فترة طويلة على خضوعها للعلاج بالعزل الطبي، بالإضافة الى أسباب اخرى مازالت تحت الدراسة.


كشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، تطورات خطيرة عن حالتها الصحية، وأكد الأطباء وضع رجاء الجداوي على أنبوبة حنجرية بعد فقدانها الوعي.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي تعاني من مشاكل صحية في الرئة، والتي لم تشهد أي تطور للأفضل منذ دخولها العناية المركزة، بالإضافة إلى  قلة نسبة الأكسجين في الدم وعدم عمل الرئة بكفاءة عالية.
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