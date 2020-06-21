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فن

ممسكة بـ كرة.. صورة نادرة لـ رجاء الجداوى مع ابنتها أميرة

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:49 م
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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أحمد إبراهيم
نشرت اميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى صورة نادرة لها مع والدتها والتى تمكث حاليا داخل مستشفى الاسماعيلية للعلاج من اصبتها بفيروس كورونا المستجد. 

وظهرت رجاء الجداوى ، فى الصورة مع ابنتها وهى تمسك بالكرة وتحاول ان تداعبها، وعلقت اميرة على الصورة بكلمة واحدة : "امى". 

وتلقت اميرة عديد من التعليقات التى تتمنى الشفاء العاجل لوالدتها من هذا المرض اللعين. 

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وتعانى رجاء الجداوى منذ فترة قصيرة من اصابتها بفيروس كورونا النستجد والذى دخلت على اثره مستشفى الاسماعيلية. 

وكانت اميرة كشفت عن اخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها حيث اجرت رجاء المسحة الثالثة الخاصة بكورونا والتى كانت نتيجيتها ايجابية وهو الامر الذى ينم عن خطورة التى تهدد صحتها.  
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