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فن

اللهم اجعل الحزن سهلا.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي على فقدانها الوعي

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:08 م
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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أحمد إبراهيم
علقت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى، على إعلان فقدان والدتها الوعي أثناء فترة تواجدها بمستشفى الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
 
وكتبت أميرة دعاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا". 

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وكان الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، كشف عن تطورات خطيرة عن حالتها الصحية.

وأكد الأطباء وضع رجاء الجداوي على أنبوبة حنجرية بعد فقدانها الوعي.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي تعاني من مشاكل صحية في الرئة، والتي لم تشهد أي تطور للأفضل منذ دخولها العناية المركزة، إضافةً إلى قلة نسبة الأكسجين في الدم وعدم عمل الرئة بكفاءة عالية.
اللهم اجعل الحزن سهلا.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي على فقدانها الوعي
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