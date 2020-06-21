اللهم اجعل الحزن سهلا.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي على فقدانها الوعي

علقت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى، على إعلان فقدان والدتها الوعي أثناء فترة تواجدها بمستشفى الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت أميرة دعاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا".





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وكان الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، كشف عن تطورات خطيرة عن حالتها الصحية.





وأكد الأطباء وضع رجاء الجداوي على أنبوبة حنجرية بعد فقدانها الوعي.



