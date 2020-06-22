فرحة في كوم الرمل.. أسر العائدين من ليبيا: بنحب السيسي.. وشغل بـ 10 جنيه أحسن من السفر بره مصر.. فيديو وصور

ربنا يخليك لينا ياريس.. دعوة خالطت فرحة وزغاريد اهالى قرية كوم الرمل جنوب محافظة بني سويف، بعد عودة 23 شخصا من الاختطاف في ليبيا والتعرض للتعذيب على أيدي الجماعات المسلحة بمدينة ترهونة الليبية.





تواجد صدى البلد وسط فرحة الأهالي ورصد مشاعرهم وتعليقاتهم بعد عودة ذويهم، حيث قال سيد حامد طنطاوي، أحد أبناء القرية والناجي من رحلة الموت في ليبيا "شوفنا ودوقنا كل أنواع العذاب، وكانوا بيضغطوا علينا عشان سمعة بلدنا، كنا بنتمني الموت في كل لحظة ولا أننا نتطاول على بلدنا أو ريسنا، رغم التعذيب وتهديد السلاح على يد المتطرفين، وفي الآخر أقدم إعتذار للرئيس السيسي - سيادة الريس انا بحبك وسامحني في أي لفظ خرج دون إرادتي أو تحت تهديد بالقتل وأعتذر للشعب المصري عامة".









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وأضاف طنطاوي، أقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه حتى عودتنا لأرض الوطن، قائلًا: كان عندنا كل الثقة فى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى لعودتنا للوطن من جديد، ونشكره على حمايتنا من هذه الجماعات المسلحة"، ومصر بمشيئة الله فيها الخير الكثير و"تراب مصر اللي بنمشي عليه" خير من كل أموال الدنيا بأسرها.









فيما قال جمال محمد حميدة 42 سنة من أبناء كوم الرمل كنا نازلين مصر في أمان الله وأول ماوصلنا البوابات وعرفوا أننا مصريين شوفنا منهم كل أنواع العذاب، كهربونا وضربونا وقولنا نموت ولا يهمنا بس مصر هتفضل بلدنا ومستحيل نبيعها، وبفضل تدخل الرئيس السيسي شخصيا تم تحريرنا من العناصر الإرهابية، حتى وصلنا إلي منازلنا وتم استقبالنا أفضل استقبال .





وقال رأفت سيد محمد حمدلله، "أنصح أي شاب بعدم السفر خارج مصر، البلد دي فيها الخير وأحلى من أي بلد في العالم"، مضيفا، أقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه لنا حتى عودتنا لأرض الوطن، مؤكدا على أنهم بعد تلك الحماية لهم من أيدى الجماعات المسلحة شعروا بأنهم يعيشون فى وطن يحمى أبناءه بكل قوة ولا يهاب أحدا، وأن القوات المسلحة المصرية جيش لا يقهر وقادرون على حماية أبنائهم فى مصر وخارجها.





كما قالت والدة احد الشباب العائدين من ليبيا:" احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والمخابرات الحربية وكل جهاز امني اشترك في تأميننا علشان ولدنا يوصلو لارض الوطن الحبيب ".





وأكدت والدة احد الشباب، انها عندما رأت بعض الشباب يتعذبون علي ايدى الجماعات الإرهابية في ليبيا انهمرت الدموع من عينها وتذكرت احتجاز نجلها ومكثت تدعو الله لمدة يومين حتى تقبل الله منها وحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة الأم .





واكدت والدة احد الشباب": لو الأيام عادت مره تاني للوراء مش هخلي ابني يسافر برا مصر ده حتة مني ومقدرش اشوف ابني بيتعذب قدام عيني واتفرج عليه لو ابني هياكل عيش حاف ويقعد فى البلد مش هخليه يسافر تاني ابني لو هياخد ١٠ جنيه بس في اليوم ويقعد في البلد مش هخليه يسافر برا مصر خالص".





وأنهت والدة احد الشباب قائلة :" احنا معانا ٢٣ شخص من قرية كوم الرمل قبلي التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف كلهم سافروا الي ليبيا والحمد لله رجعوا بالسلامة والسبب وراء ذلك دعوات الأمهات ومجهود الدولة بتكليف من الرئيس عيد الفتاح السيسي ".