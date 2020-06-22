بعد عودة المطاعم للعمل ..هل ينتقل فيروس كورونا عبر الطعام؟ الصحة السعودية تجيب

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وتابع الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة في إجابته قائلا " تناول الطعام بحد ذاته عن طريق الجهاز الهضمي ليس سببًا معروفًا للإصابة حتى الآن، لكن لا يمكن استبعاده لأن جزءًا من المرضي يصابون بالإسهال، وهذا يعني قد يكون الطعام الملوّث إحدى الوسائل، لكن لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن".