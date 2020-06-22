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أصل الحكاية

بعد عودة المطاعم للعمل ..هل ينتقل فيروس كورونا عبر الطعام؟ الصحة السعودية تجيب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:46 ص
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
كثيرة هي المحاذير التي يصدرها المتخصصون بشأن فيروس كورونا ، وطرق إنتقاله من شخص الي أخر لذا كان الحرص علي النظافة الشخصية هي عنوان مكافحة الفيروس المستجد الذي اصاب ملايين الأشخاص حول العالم بل وفتك بحياة مايقرب من نصف مليون شخص.

التحذير الجديد والذي قد يكون سببا في إنتقال كوفيد 19 ، وفق ماصرح به الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة السعودية الدكتور عبد الله العسيري هو الطعام الملوث ، رغم أنه لم يرد حتي الآن دراسة واحدة تؤكد ان الطعام الملوث ينقل فيروس كورونا إلا أن المسؤول الصحي بالمملكة لم يستبعد أن يكون الطعام الملوث أحد نواقل الفيروس معللا رأيه بأن بعضا من  مرضي كورونا يصابوا بالإسهال .

جاء ذلك في رد العسيري على تساؤل لقناة الإخبارية والتي قالت فيه : مع العودة للحياة الطبيعية أمس الأحد بدأ نشاط المطاعم من جديد، هل من الممكن ان تنتقل العدوى بفيروس كورونا المستجد من نفس الطعام؟ وأجاب عسيري "لا، الفيروس في مجمله إصابات تنفسية تنتقل عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يتطاير من الشخص المصاب، قد ينتقل عن طريق الأسطح الملوّثة بلمس شيء ملوّث ثم لمس الفم والعين هذه قد تحدث لكنها أقل بكثير من الانتقال التنفسي".

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وتابع الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة في إجابته قائلا " تناول الطعام بحد ذاته عن طريق الجهاز الهضمي ليس سببًا معروفًا للإصابة حتى الآن، لكن لا يمكن استبعاده لأن جزءًا من المرضي يصابون بالإسهال، وهذا يعني قد يكون الطعام الملوّث إحدى الوسائل، لكن لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن".
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