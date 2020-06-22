"شهداؤنا مش طواغيت".. جدارية لـ أحمد منسي ورفاقه الأبطال في دمياط

جاء تنظيم الجدارية بالتنسيق بين امانة حزب مستقبل وطن بدمياط وذلك بالتنسيق مع طلاب كلية الفنون التطبيقية بدمياط.





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الهدف من الجدارية كما يقول الطلاب مصممو الجدارية ، هو تخليد ذكرى ابطالنا البواسل وتخليدا لتضحياتهم المشرفه للوطن والذين دفعوا ارواحهم ثمنا للحفاظ على سلامة الوطن.



الجدارية عبارة عن رسومات لصور الشهداء وكتابه عبارات شهيرة تم ذكرها في مسلسل "الاختيار" ومازالت عالقه في اذهان المواطنين ومثل عبارة "اسمهم شهداء مش طواغيت".



ومن جانبه قال محمد الماشطة ، أن الجدارية تخليد لذكرى الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل وطنهم ودفعوا دماءهم ثمنا للحفاظ على وطننا ولا بد أن نروي بطولاتهم كل يوم للأجيال القادمة.



وقال المستشار محمد الماشطة، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن شهداء الوطن هم من ضحوا بارواحهم فداء للوطن وتخليد ذكراهم واجب على كل مصري وهم القدوة التي يجب أن يحتذى بها الجيل الجديد من الشباب.





وأشار إلى أن تضحياتهم ستدرّس على مر التاريخ وستكون بمثابة الدافع للشباب للدفاع عن وطنهم ضد أي مخرب أو عدو من أجل الحفاظ على بلدنا الحبيبة، والذود عنها بكل ما نملك وراء قيادة مصر الحكيمة التي تدافع عن أبنائها في كل موقع.



وأوضح أن الجدارية بمثابة الرسالة التى تعبر عن الشباب وقدوتهم ونتمنى ان تقام جدارية في كل مدينة وكل ميدان وكل شارع تسجل تاريخ ابطالنا من شهداء الجيش والشرطة.



