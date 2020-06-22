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رياضة

رونالدو يتجاوز صدمة الكأس.. ويوجه رسالة قوية قبل مواجهة بولونيا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:31 م
رونالدو
رونالدو
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إسراء أشرف
يحاول الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، تجاوز صدمة خسارة لقب كأس إيطاليا ضد إنتر ميلان بركلات الترجيح، وعدم الاستسلام خلال الفترة الصعبة المقبلة.

ونشر رونالدو، صورة له بقميص تدريبات يوفنتوس، وعلق عليها قائلًا: "لا تستسلم أبدًا، دائمًا ركز على الهدف التالي، معًا".

ويحل يوفنتوس ضيفًا على نظيره بولونيا، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب ريناتو دال آرا، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإيطالي "كالتشيو".

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه لاتسيو الوصيف.

ويدرك رجال ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق، أن خسارة أي نقطة خلال المباريات المقبلة، ستهدد مشوار البيانكونيري نحو الاحتفاظ باللقب.


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