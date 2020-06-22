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برلمان

برلماني: قوى الشر والظلام تستعين بالسوشيال ميديا لتشويه امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:42 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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فريدة محمد
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة إتفاقه التام مع تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أكد فيها أن السوشيال ميديا في منتهى الخطورة ومن يتحدث عن مشاكل في امتحانات الثانوية العامة لا نعرف من هو فمن يكتب على السوشيال ميديا هم أناس إما مضللون أو عاديون أو لهم أهداف.

وقال " زين الدين " فى بيان أصدره اليوم:"إن ماتفعله مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من انجازات كبيرة وغير مسبوقة حتى فى الوقت الراهن مع المواجهة الشاملة من الدولة ضد فيروس كورونا يجب أن يقابل بتأييد كبير من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية وهو كذلك بالفعل إلا أن المتآمرين والخونة من قوى الشر والظلام والارهاب الذين ليس لهم سوى التشكيك وبث الإحباط واليأس فى قلوب المصريين خاصة داخل قلوب وعقول طلاب الثانوية العامة يواصلون حملاتهم المشبوهة والمسعورة عبر منصات السوشيال ميديا ضد الدولة المصرية لتشويه امتحانات الثانوية العامة.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان جميع محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة لإحباط الدكتور طارق شوقى حتى يتراجع عن المشروع القومى لإصلاح منظومة التعليم فى مصر باءت بالفشل ، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تسكت وسوف تواصل حربها الشرسة ضد الدكتور طارق شوقى وعلينا جميعا أن نكشف مؤمرات هذه الجماعة الفاشية.

ووجه " زين الدين " حديثه للدكتور طارق شوقى قائلا " يامعالى الوزير سر على بركة الله ويكفيك شرفا ان جميع ابنائك التلاميذ فى مختلف المراحل التعليمية قبل التعليم الجامعى اصبحوا ولاول مرة فى تاريخ العملية التعليمية فى مصر يتقدمون الصفوف فى الدفاع عن سياساتك وبرامجك الإصلاحية فى التعليم وذلك بعد ان كان وزير التربية والتعليم هو العدو الاول لهؤلاء التلاميذ ... أيضا يامعالى الوزير يكفيك شرفا ان القائد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتراجع ابدا فى دعم سياساتك الإصلاحية وكان يدافع دائما عنك لان الرئيس السيسى بذكائه الحاد يعلم تماما من هم وراء محاولا افشال المشروع القومى المصرى الكبير لاصلاح منظومة التعليم وكان الدكتور طارق شوقى قد أكد أن الوزارة منعت التصوير داخل اللجان ولكن نرى صورة منشورة على السوشيال ميديا، موضحا أن ما ينشر على السوشيال ميديا يصدر للمجتمع صورة غير واقعية، وتحاول أن تشوه جهود الدولة في تنظيم عمليات امتحانات الثانوية العامة. 

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك أرقاما ونسبا تؤكد نجاح اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه لا ينبغي الاستناد إلى السوشيال ميديا في الأزمات لأن من ينشر على السوشيال ميديا هو صاحب مصلحة أو غرض يعمل عليه، وهناك جهات مؤسسة وجهات دولية تعمل على السوشيال ميديا لتصدر هذا المشهد الذى يشوه امتحانات الثانوية العامة. 

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن اليوم تم امتحان 667 ألف طالب موزعين على 2200 لجنة رئيسية، و56500 لجنة فرعية، مضيفا أننا تلقينا 16 شكوى صحية اليوم ليس لها علاقة بكورونا. وأكد الوزير، أن هناك إجراءات جديدة من وزارة الداخلية بداية من يوم الخميس لمواجهة تكدس أولياء الأمور أمام اللجان، وأضاف أنه تم ضبط 6 حالات غش أثناء الامتحان، وتم حرمانهم لمدة سنتين. 
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ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 "المعدل"

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