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ديني

وزير الأوقاف يشكل لجنة لمواجهة الفكر المتطرف ويحدد مهامها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:35 م
وزير الأوقاف يقرر
وزير الأوقاف يقرر تشكيل لجنة مواجهة الفكر المتطرف
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمواجهة الفكر المتطرف، وتكون برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف « جمعة» أن اللجنة ستضم في عضويتها كل من : رئيس القطاع الديني ويكون مقررًا للجنة ومتحدثًا باسمها ، ورئيس قطاع المديريات عضوًا، ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم عضوا ، كما تضم اللجنة وكيل الوزارة لشئون الدعوة عضوًا وأمينًا لسر اللجنة .

وأوضح وزير الأوقاف أن مهمة اللجنة تكون وضع الخطط العلمية والعملية لمواجهة الفكر المتطرف، ومتابعة تنفيذها .


وتابع: وسرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يثبت تبنيه أو دعمه للفكر المتطرف أو الجماعات المتطرفة من العاملين بالأوقاف.

وواصل: إضاة إلى اتخاذ اللازم تجاه كل من يرتكب عملًا مخلا بالشرف أو المروءة أو الخروج على القيم من أي من المنتسبين للأوقاف .

ونبه: تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم ، ولها أن تستعين بمن ترى في سبيل تنفيذ مهامها ، ومقرها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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