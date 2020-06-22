وزير الأوقاف يشكل لجنة لمواجهة الفكر المتطرف ويحدد مهامها

قرر الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمواجهة الفكر المتطرف، وتكون برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





وأضاف « جمعة» أن اللجنة ستضم في عضويتها كل من : رئيس القطاع الديني ويكون مقررًا للجنة ومتحدثًا باسمها ، ورئيس قطاع المديريات عضوًا، ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم عضوا ، كما تضم اللجنة وكيل الوزارة لشئون الدعوة عضوًا وأمينًا لسر اللجنة .





وأوضح و زير الأوقاف أن مهمة اللجنة تكون وضع الخطط العلمية والعملية لمواجهة الفكر المتطرف، ومتابعة تنفيذها .









وتابع: وسرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يثبت تبنيه أو دعمه للفكر المتطرف أو الجماعات المتطرفة من العاملين بالأوقاف.





وواصل: إضاة إلى اتخاذ اللازم تجاه كل من يرتكب عملًا مخلا بالشرف أو المروءة أو الخروج على القيم من أي من المنتسبين للأوقاف





ونبه: تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم ، ولها أن تستعين بمن ترى في سبيل تنفيذ مهامها ، ومقرها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



