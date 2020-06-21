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ديني

وزير الأوقاف عن حديث الرئيس السيسي عن جاهزية الجيش: أسعد المصريين وعبر عنهم بصدق

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:01 ص
وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن الأمن القومي المصري والعربي وجاهزية الجيش المصري أسعد كل المصريين وعبر عنهم بصدق وعزة وشرف وحكمة وإباء .

وأضاف وزير الأوقاف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: "لا تطلب من غير الله ولا تخف سواه مادمت على الحق فهو وحده القادر ، زمام الأمور عنده ومقاليدها بيده". 

وحددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: «شرف الجندية المصرية» التي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد محمد على بالقلعة. 

وأكد وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون  على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا لا قولا.


وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه سيتم نقل صلاة الجمعة المقبلة من مسجد محمد على بالقلعة بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سبق نقلها بها خلال الأسابيع الماضية سيتم نقل صلاة الجمعة القادمة 5 من ذي القعدة 1441هـ الموافق 26 / 6 / 2020م .

وأكدت الوزارة في بيان لها على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

كما واصلت اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع. 
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