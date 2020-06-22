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رياضة

بعد عودة النشاط.. الزمالك يقترب من التتويج بلقب دوري اليد.. وفرصة وحيدة أمام الأهلي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:44 م
جانب من مباريات دورى
جانب من مباريات دورى كرة اليد المصري
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عمرو الحلوانى

يترقب عشاق كرة اليد، الموقف النهائى من قبل مجلس إدارة اتحاد اللعبة بقيادة المهندس هشام نصر بشأن استكمال منافسة دورى المحترفين خلال الموسم الكروى الجارى .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن استئناف النشاط الرياضى من جديد بعد غياب دام لـ 3 أشهر بسبب فيروس كورونا وقرر عودة المسابقات الرسمية لكل الاتحادات الرياضية بداية من 25 يوليو المقبل .

و عقد اليوم مجلس إدارة إتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر اجتماعا مهما مع ممثلي أندية المحترفين وبحضور عضو مجلس إدارة ممثلا عن كل هيئة في الاجتماع لحسم مصير الدوري وتحديد بطل دوري المحترفين للموسم الحالي وكذلك موقف أندية الصعود والهبوط ووضع أندية الوسط في جدول المسابقة .

 

ويتصدر الزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة ويتبقى للزمالك مباراتين أمام سبورتنج، والأهلي.


ويتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك ، في حالة تعثر الأهلي أمام الجزيرة وفوز الزمالك على سبورتنج، يتوج الزمالك بطلا للدوري بشكل رسمي.

و في حالة فوز الزمالك على سبورتنج، والأهلي على الجزيرة، ستكون مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة فاصلة، فوز الزمالك أو التعادل يمنح اللقب للفريق الأبيض، فيما يحتاج الأهلي إلى الفوز ليلعب الفريقان مباراة فاصلة على لقب الدوري.

 

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