مقترح برلمانى لتجديد الإجازات السنوية للمصريين فى الخارج تلقائيا وإعفائهم من النزول





قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج أنها تقدمت بطلب بإقتراح للدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن تجديد الأجازات السنوية للمصريين فى الخارج تلقائيا و إعفائهم من النزول وفتح حساب لدفع رسوم التجديد.





وأكدت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جائحة كورونا المستجد تسببت فى إيقاف حركة الطيران والسفر ، وكذلك تعثر عودة المصريين فى الخارج ، الأمر الذى سيشكل أزمة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج وموظفى الحكومة المصرية العاملين بالخارج من حيث تجديد إجازتهم السنوية واضطرارهم إلى النزول لمصر لتجديد الإجراءات ودفع الرسوم اللازمة.





وتابعت : نزول المصريين بالخارج لإنهاء إجراءات تجديد اجازاتهم السنوية في الخارج، سيكلف الدولة المصرية مبالغ كبيرة لا طائل منها، لاسيما وأن الدولة ستتحمل تكلفة حماية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لكم المصريين الذين سينزلون للتجديد، ومن ثم سيشكل خطر في زيادة نسبة الإصابة بالفيروس وفتح الباب أمام فرص زيادة انتقال العدوى.





كما أكدت أن نزول المصريين من الخارج سيشكل خسارة فادحة للاقتصاد المصري لاسيما وأن الحوالات الأجنبية للبنوك المصرية تمثل مصدر رئيسي في دعم الاقتصاد.



