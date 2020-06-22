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محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إعادة تأهيل مساكن سندوب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:26 م
اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع اعادة تأهيل مساكن سندوب وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير سكن كريم لجميع الفئات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور السكرتير المساعد ، والنقيب احمد مطر مندوب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالمشروع وتخص عدد من القطاعات المعنيه كالسكه الحديد ، وهيئة الاوقاف وشركة مياة الشرب والصرف الصحى.

وقال المحافظ إن هذا المشروع يعد مشروعا قوميا ويمثل نقلة حضارية بمدينه المنصورة مضيفا ان المشروع يتم  تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى اطار مشروعات الاسكان الاجتماعى تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، وذلك  بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاوقاف المصرية وهيئة السكة الحديد ، والوحده المحلية لمركز ومدينه المنصورة.

وأكد المحافظ على سرعة إنهاء جميع المعوقات التى تعترض استكمال التنفيذ للمشروع والذى سيكون ضمن الافتتاحات الرئاسية لعام ٢٠٢١ مشيرا الى ان المشروع الجارى تنفيذه يضم ٣٥ عمارة سكنية بتكلفة تقديرية مليار و٨٠٠ مليون جنيه.

وقال المحافظ ان هناك تنسيق وتعاون تام مع الجهة القائمة على التنفيذ " الهيئة الهندسية للقوات المسلحة " وكافة الاجهزة المعنية لمتابعه التنفيذ .

واشار الى ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع فى موعده المحدد مشددا على  انه لن يقبل باى شكل من الاشكال اى تقصير من اى جهه من الجهات المعنية بالمشروع تعوق اعمال التنفيذ وتؤخرها عن المواعيد المقررة بالبرامج الزمنية لتسليمه وافتتاحه.

وثمن محافظ الدقهلية جهود القوات المسلحة من خلال الهيئة الهندسية لمشاركتها فى التنفيذ للعديد من المشروعات بنطاق محافظة الدقهلية التنموية بنطاق الدقهلية .
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إعادة تأهيل مساكن سندوب
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إعادة تأهيل مساكن سندوب
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إعادة تأهيل مساكن سندوب
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إعادة تأهيل مساكن سندوب
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