مصنع لحوم يتسبب في كارثة تفشي كورونا بألمانيا

تسبب مصنع لحوم في وقوع كارثة في ألمانيا، حيث ساهم في نقل عدوى فيروس كوونا المستجد إلى 1500 عامل بالمصنع وبدورهم نقلوا العدوى إلى أسرهم.





ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، قال وزير العمل الألماني إن أصحاب أكبر مصنع لتجهيز اللحوم في أوروبا يجب أن يخضعوا للمساءلة عن تفشي الفيروس وإصابة أكثر من 1500 من عمالها.





وقال هوبرتوس هيل إن منطقة بأكملها أصبحت موبوءة سبب عدم حماية المصع للعمال الذين معمهم من رومانيا وبلغاريا.





وكان قد ارتفع معدل انتشار الفيروس في ألمانيا بحسب معدل R إلى 2.88 الف اصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب تفشي العدوى بالمصنع في جوترسلوه في شمال الراين - ويخضع حوالي 7000 شخص إلى الحجر الصحي نتيجة لتفشي المرض.





واضطرت المدارس ورياض الأطفال في المنطقة التي أعيد فتحها تدريجيًا إلى الإغلاق، و اتهمت السلطات الصحية، العائلة التي تتكل المصنع بخرق اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتباعد للحد من انتشار الفيروس.





عقد كليمنس تونيس، الرئيس التنفيذي لشركة الملياردير الألماني الذي يملك مصع اللحوم، مؤتمرًا صحفيًا في نهاية الأسبوع اعتذر فيه عن إدارة شركته للأزمة، وقال إن الأمر سيتطلب المواجهة بالمسؤولية الكاملة.