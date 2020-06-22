المجتمعات العمرانية: تأجيل الأقساط على الأراضي 6 أشهر تيسيرا على المستثمرين

قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إن الهيئة تشجع على الاستثمار ودفع عجلة الانتاج، وتقدم عدة تيسيرات للمستثمرين لـ 2 فدان فيما فوق للتغلب على الآثار السلبية لفيروس كورونا.





وأضاف هلال ، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هناك نظامين للبيع لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .





واشار الى ان نظام الأراضي المخصصة بنظام البيع وأراضي مخصصة بنظام الشراكة، ولها تيسيرات مدة تنفيذ 3 أشهر إضافية بدون مقابل حتى نهاية المدة، مع تأجيل الأقساط المستحقة على الأراضي بدءً من 14 مايو ولمدة 6 أشهر سيتم تأجيلها 6 أشهر أخرى بفائدة 7.5%، مع تأجيل الحصة العينية المستحقة لمدة 6 أشهر



