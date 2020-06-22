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المجتمعات العمرانية: تأجيل الأقساط على الأراضي 6 أشهر تيسيرا على المستثمرين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:29 م
هيئات عمرانية
هيئات عمرانية
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ريهام فيكتور
قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إن الهيئة تشجع على الاستثمار ودفع عجلة الانتاج، وتقدم عدة تيسيرات للمستثمرين لـ 2 فدان فيما فوق للتغلب على الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وأضاف هلال ، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،  أن هناك نظامين للبيع لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

واشار الى ان  نظام الأراضي المخصصة بنظام البيع وأراضي مخصصة بنظام الشراكة، ولها تيسيرات مدة تنفيذ 3 أشهر إضافية بدون مقابل حتى نهاية المدة، مع تأجيل الأقساط المستحقة على الأراضي بدءً من 14 مايو ولمدة 6 أشهر سيتم تأجيلها 6 أشهر أخرى بفائدة 7.5%، مع تأجيل الحصة العينية المستحقة لمدة 6 أشهر

وأوضح أن هذه التيسيرات اختيارية وليست إجبارية.
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