صدرت من مشجعي الكرة.. مرصد الأزهر يندد بالهتافات العنصرية ضد الفلسطينيين

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما ورد في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الأحد 21 من يونيو، حول قيام مشجعي فريق "مكابي تل أبيب" باعتداءات على المارة الفلسطينيين وعلى سياراتهم مرددين "الموت للعرب"، ثم انطلقوا يعبثون في شوارع المدينة العربية معتدين على كل من هو عربي، على مرأى ومسمع من شرطة الاحتلال التي لم تحرك ساكنًا.
ولفت مرصد الأزهر الأنظار إلى أن هذا الحادث يأتي في إطار التصعيد غير المسبوق في مدينة "يافا" على عدة أصعدة؛ فبعد المظاهرات السلمية للفلسطينيين احتجاجًا على تجريف مقبرة "الإسعاف" الإسلامية التاريخية، وبعد قمع شرطة الاحتلال لهم.
وتابع : يأتي تصريح لوزير الزراعة الصهيوني والذي أدانه المرصد في حينه حول ضياع فرص التعايش بين العرب واليهود في مدينة "يافا"، والتصريح بضرورة إقصاء العرب عن المدينة في مخطط واضح لسلب الأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها منها قسرًا.
وندد مرصد الأزهر الشريف بتلك الاعتداءات والهتافات العنصرية والتصعيد ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن ما يتم من تصعيد ضد الشعب الفلسطيني بجميع فئاته لن يثنيهم عن الوقوف أمام مخططات التهويد وسلب الأراضي الفلسطينية، ويدعو المنظمات الحقوقية والدولية للوقوف إلى جانب الحق ودعم أصحابه.