صدرت من مشجعي الكرة.. مرصد الأزهر يندد بالهتافات العنصرية ضد الفلسطينيين

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما ورد في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الأحد 21 من ‏يونيو، حول قيام مشجعي فريق "مكابي تل أبيب" باعتداءات على المارة الفلسطينيين وعلى سياراتهم ‏مرددين "الموت للعرب"، ثم انطلقوا يعبثون في شوارع المدينة العربية معتدين على كل من هو عربي، على ‏مرأى ومسمع من شرطة الاحتلال التي لم تحرك ساكنًا.‏





ولفت مرصد الأزهر الأنظار إلى أن هذا الحادث يأتي في إطار التصعيد غير المسبوق في مدينة "يافا" على ‏عدة أصعدة؛ فبعد المظاهرات السلمية للفلسطينيين احتجاجًا على تجريف مقبرة "الإسعاف" الإسلامية ‏التاريخية، وبعد قمع شرطة الاحتلال لهم.





وتابع : يأتي تصريح لوزير الزراعة الصهيوني والذي أدانه المرصد في ‏حينه حول ضياع فرص التعايش بين العرب واليهود في مدينة "يافا"، والتصريح بضرورة إقصاء العرب ‏عن المدينة في مخطط واضح لسلب الأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها منها قسرًا.‏





وندد مرصد الأزهر الشريف بتلك الاعتداءات والهتافات العنصرية والتصعيد ضد الفلسطينيين، مؤكدًا ‏أن ما يتم من تصعيد ضد الشعب الفلسطيني بجميع فئاته لن يثنيهم عن الوقوف أمام مخططات التهويد ‏وسلب الأراضي الفلسطينية، ويدعو المنظمات الحقوقية والدولية للوقوف إلى جانب الحق ودعم أصحابه.‏