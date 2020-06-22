التعليم العالي تنفي تأجيل اجتماع الأعلى للجامعات للمرة الثانية

نفي مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شائعات تغيير موعد الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات غدا الثلاثاء، والذي سبق وأن تم تأجيل حيث كان من المقرر إقامته السبت الماضي ليؤجل إلى الثلاثاء، مؤكدا انعقاده في موعده الساعه 11 صباحا.





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وأضاف المصدر لموقع "صدى البلد " ، الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات، سيتناول آليات إجراء امتحانات طلاب الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني، وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية الطلاب من كورونا.







واوضح أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سبق وأن وجه رؤساء الجامعات بوضع جداول وتصورات مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية، والتي من خلالها يتم تحديد الإجراءات الوقائية التي ستتخذ لحماية الطلاب خلال الامتحانات.





وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري خلال جلسته رقم ٧٠٠، والتي تقام برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وجميع رؤساء الجامعات.





ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جميع رؤساء الجامعات بوضع جداول وتصورات مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.

