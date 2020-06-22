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رياضة

الأهلي يرد على شائعة إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
أبدت إدارة الأهلي اندهاشها الشديد حول ما تردد من وجود عينات إيجابية للاعبين في فحص ومسحة كورونا .

وقال مصدر إن ما تردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تأتي ضمن حملة إلكترونية موجهه معروف مصدرها لبث الاستقرار داخل الفريق .

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن جميع عينات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي بخصوص مسحة كورونا التي تم إجراؤها أمس، جاءت سلبية بالكامل 

وأضاف عبد الحفيظ: «تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت أمس بإجراء مسحة كورونا على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الأهلي سلبية تماما».

وأوضح مدير الكرة أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي.
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