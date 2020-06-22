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رياضة

مفاجأة.. 3 لاعبين من آرسنال حملوا فيروس كورونا قبل استئناف الدوري الإنجليزي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فجرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الاثنين، مفاجأة من العيار الثقيل، حول إصابة 3 لاعبين من نادي ارسنال بفيروس كورونا قبل استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


واستؤنفت مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن أحد لاعبي نادي ارسنال تم تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا بالفعل قبل استئناف الدوري الإنجليزي بأسبوع.


وأشارت الصحيفة الى أن اللاعب خالط لاعبين من فريق ارسنال، وتم عزلهم الثلاثة جميعًا لمدة أسبوع، لكن قبل مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي في البريميرليج، خضعوا لمسحة للكشف عن كورونا وجاءت سلبية جميعًا، لكنهم لم يستعدوا بشكل جيد للمباراة، رغم أنهم كانوا عناصر أساسية أمام السيتيزينز.


وخسر نادي ارسنال أول مباراتين له بعد عودة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي وبرايتون على الترتيب.

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