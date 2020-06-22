مانشستر سيتي يستقبل بيرنلي الليلة في الدوري الإنجليزي





ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، ومتأخرًا بفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي بيرنلي في المركز الـ11 برصيد 39 نقطة.





ويدخل مانشستر سيتي مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على آرسنال بنتيجة 3-0، في أول مباراة له بعد عودة المنافسات ا لتي توقفت منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط بروتوكولات طبية واجراءات احترازية تضمن سلامة اللاعبين.





في المقابل يأمل بيرنلي في تفجير مفاجأة الثأر من مانشستر سيتي، بعدما خسر أمامه في مباراة الدور الأول بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة رقم 15 من البريميرليج.

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "الاتحاد"، ضمن ختام منافسات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي.