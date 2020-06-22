AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يستقبل بيرنلي الليلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:47 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "الاتحاد"، ضمن ختام منافسات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، ومتأخرًا بفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي بيرنلي في المركز الـ11 برصيد 39 نقطة.

ويدخل مانشستر سيتي مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على آرسنال بنتيجة 3-0، في أول مباراة له بعد عودة المنافسات التي توقفت منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط بروتوكولات طبية واجراءات احترازية تضمن سلامة اللاعبين.

في المقابل يأمل بيرنلي في تفجير مفاجأة الثأر من مانشستر سيتي، بعدما خسر أمامه في مباراة الدور الأول بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة رقم 15 من البريميرليج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة البريميرليج.. موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

متى يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟.. 3 سيناريوهات

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أول ظهور لـ ريهام السهلي بعد تعافيها من كورونا.. وزير التعليم: 9 حالات غش في اليوم الأول لامتحانات الثانوية

فيديو جراف.. 6 أندية تتنافس على ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي

بجمبسوت وبدون مكياج.. شاهد إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنته.. شاهد

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض استئناف الدوري.. وعبد الحفيظ: علاقة عاشور بـ الأهلي انتهت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 6 أعوام.. سرعة بديهة طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع

قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟

سعر ومواصفات شيري تيجو 8 2020 Chery Tiggo8 في مصر والسعودية.. صور