مدير الأزمات بالأقصر يوضح حقيقة اعتذار 3 مراقبين

قال محسن الشامى، مدير إدارة الأزمات والكوارث بـ محافظة الأقصر ، إن هناك ثلاثة مراقبين بالثانوية تقدموا بأوراق رسمية بأنهم مخالطين لأشخاص مصابين بكورونا





وأوضح "الشامى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ذلك كان قبل بدء الامتحانات وبعد التحقق من الأوراق التى تم تقديمها تأكد صحة ما يقوله وتم استبعادهم من لجان المراقبة.





وأضاف مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر ، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات بكورونا خلال اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة.









من ناحية أخرى تابع أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أعمال كبائن التعقيم بداخل مدارس كل حي وذلك استكمالا لإجراء سير امتحانات الثانوية العامة 2020.





شدد رئيس مدينة الاقصر، على تعقيم وتطهير ورفع كفاءة النظافة بجميع الشوارع في محيط المدارس بكل حي .



