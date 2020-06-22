وزير الري يتابع تأهيل وتبطين الترع المتعبة ويناقش الخطة الاستثمارية لتمويلها

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب السيد الوزير والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى لمتابعة موقف تأهيل وتبطين الترع المتعبة الجارى طرحها بالإدارات العامة للرى على مستوى الجمهورية .





كما ناقش الدكتور محمد عبد العاطى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب السيد الوزير و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط أولويات مشروعات الخطة الإستثمارية لضمان التمويل اللازم لبرنامج تأهيل الترع .



كما ناقش الوزير مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية و الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير لمناقشة خطة تنفيذ التحول لتطبيق طرق الرى الحديثة.







الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار.





وذلك مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد من الوزير على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية ل 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.

