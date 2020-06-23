تحرير 552 مخالفة تموينية وصرف 93% من نسبة السلع التموينية بالأقصر

عمل حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار فى الأسواق حيث تحرير محاضر ضد المخالفين عدد 552 محضر ومخالفة تموينية. أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر أنه تم خلال الفترة من 1 حتى 21 يونيو 2020 تم





وأشار " مختار " إلى أنه تم صرف سلع تموينية خلال هذه الفترة تقدر بمبلغ 39.95 مليون جنيه بنسبة 93% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.





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وأضاف أنه تم أيضا صرف سلع حرة بمبلغ 1.7 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لعدد 81315 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.





وتم صرف 54.8 مليون رغيف بلدي مدعم بالبطاقات التموينية بمعدل 2.61 مليون رغيف/ يوم ، وصرف كمية قدرها 3054 طن دقيق مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم .









يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات معالي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتكثيف الحملات خلال الفترة الماضية للعمل على استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين .