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فن

قلبي معاك.. رحاب الجمل تعزي أوس أوس في وفاة نجله

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:46 ص
رحاب الجمل
رحاب الجمل
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مصطفى كرم
‏‎نعت الفنانة رحاب الجمل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وفاة نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس. 

وكتبت رحاب الجمل " البقاء لله.. قلبي معاك يا اوس اوس انت ورويدا ربنا يلهمكم الصبر والسلوان ويجعله شفيع لكم، خالص العزاء في الفقيد الطفل ( علي محمد أسامة ) ابن الاخ والزميل اوس اوس". 

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وتوفي أمس الإثنين الطفل الرضيع "علي" ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته . 

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اثنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.
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