باسم علي يُقارن بين فايلر والبدري وكارتيرون ولاسارتي ومارتن يول

تحدث باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، والمعار إلى صفوف الجونة، عن الـ4 مدربين الذين تعامل معهم خلال تواجده في الأهلي والفارق بينهم وبين رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للأهلي. بينهم





وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "فايلر أعطي دوافع لكل اللاعبين وصعب حاليًا معرفة اللاعب الأساسي من الاحتياطي، مارتن لاسارتي كان بيعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين ولم يعط الفرصة للجميع".





واضاف: " حسام البدري أكثر مدرب شاركت وتألقت معه خلال فترة لعبي بالأهلي، ومارتن يول السبب في تعديل عقدي وزيادة قيمته أنا وحسين السيد وصبري رحيل".









وأكمل: "مباراة صن داونز قلبت جمهور الأهلي علي لاسارتي، وباتريس كارتيرون مدرب جيد وكان يحتاج التدعيمات الفنية المطلوبة وفاز بحب جميع اللاعبين".





وبات الدوري المصري على أعتاب العودة من جديد خلال الفترة المقبلة عقب موافقة الدولة بإستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.