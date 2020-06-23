ربنا يصبرك ويصبر أمه.. بوسى تنعى نجل أوس أوس

نعت الفنانة بوسي زوجه نور الشريف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وفاة نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس.

وواست بوسي، أوس أوس في وفاة نجله قائلة " إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله يا أوس أوس ربنا يصبرك ويصبر امه على فراقه".



وتوفي أمس الإثنين الطفل الرضيع "علي" ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته

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