ربنا يصبرك ويصبر أمه.. بوسى تنعى نجل أوس أوس

نعت الفنانة بوسي زوجه نور الشريف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وفاة نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس.
وواست بوسي، أوس أوس في وفاة نجله قائلة " إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله يا أوس أوس ربنا يصبرك ويصبر امه على فراقه".
وتوفي أمس الإثنين الطفل الرضيع "علي" ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته
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يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اثنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.