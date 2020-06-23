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أخبار العالم

يجب ألا تستمر طويلا.. الرئيس التونسي: شرعية حكومة الوفاق مؤقتة.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن شرعية حكومة الوفاق تحمل شرعية دولية مؤقتة، لا يمكن أن تستمر طويلا. 

وقال قيس سعيد في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إن شرعية السلطة القائمة في طرابلس، تقوم على شرعية دولية، لكن لا يمكن أن تستمر، فهي شرعية مؤقتة، ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة، شرعية تنبع من إرادة الشعب الليبي". 

فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مات سريريا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قال ماكرون خلال المؤتمر، إن الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت الموت السريري لحلف الناتو.

وأضاف ماكرون أن فرنسا لن تتسامح مع دور تركيا في ليبيا وأن أمن البحر المتوسط مفتاح استقرار فرنسا، مشيرا إلى الاضطرابات التي تسببها سياسات رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط.

واشار إلى أن بواعث قلق مصر إزاء التوغل التركي في ليبيا؛ مشروعة، وموقف باريس سيكون في غاية القسوة إزاء تصرفات تركيا.
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