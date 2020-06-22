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أخبار العالم

قلق مصر مشروع.. ماكرون: حلف الناتو مات سريريا.. وموقف فرنسا سيكون قاسيا للغاية إزاء تركيا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مات سريريا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، إن الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت الموت السريري لحلف الناتو.

وأضاف ماكرون أن فرنسا لن تتسامح مع دور تركيا في ليبيا وأن أمن البحر المتوسط مفتاح استقرار فرنسا، مشيرا إلى الاضطرابات التي تسببها سياسات رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط.

وتابع أن بواعث قلق مصر إزاء التوغل التركي في ليبيا مشروعة وموقف باريس سيكون في غاية القسوة إزاء تصرفات تركيا.

وكانت فرنسا ندت بما وصفته بـ"السلوك العدواني للغاية" من جانب تركيا، العضو في حلف الأطلسي، ضد فرقاطة فرنسية تقوم بمهمة للحلف في البحر المتوسط خلال محاولة التدقيق في سفينة شحن يُشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا، بموجب حظر تسليم الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
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