بعد وفاة ابنهما.. ريهام سعيد تواسي أوس أوس وزوجته: ربنا بيحبكم أوي لإن ده أصعب ابتلاء

نعت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وفاة نجل الفنان محمد أسامة الشهير ب أوس أوس.

ونشر ريهام سعيد صورة ل أوس أوس وزوجته وعلقت عليها قائلة "ارجو الدعاء من القلب . اكيد انتوا ناس طيبين وربنا بيحبكوا اوي لان ده اصعب ابتلاء ربنا يصبركوا يا رب".



وتوفي أمس الإثنين الطفل الرضيع "علي" ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته.

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