بعد وفاة ابنهما.. ريهام سعيد تواسي أوس أوس وزوجته: ربنا بيحبكم أوي لإن ده أصعب ابتلاء

View this post on Instagram

ارجو الدعاء. اكيد انتوا ناس طيبين و ر بنا بيحبكوا اوي عشان اداكوا اصعب ابتلاء في الدنبا . ربنا يصبركوا و يعوضكوا خير . في الجنه ان شاء الله . ارجو الدعاء من القلب ان ربنا يصبرهم و يهون عليهم فراق ضناهم . @osossssssss