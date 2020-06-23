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فن

بعد وفاة ابنهما.. ريهام سعيد تواسي أوس أوس وزوجته: ربنا بيحبكم أوي لإن ده أصعب ابتلاء

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:41 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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مصطفى كرم

نعت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وفاة نجل الفنان محمد أسامة الشهير ب أوس أوس.

ونشر ريهام سعيد صورة ل أوس أوس وزوجته وعلقت عليها قائلة "ارجو الدعاء من القلب . اكيد انتوا ناس طيبين وربنا بيحبكوا اوي لان ده اصعب ابتلاء ربنا يصبركوا يا رب".

وتوفي أمس الإثنين الطفل الرضيع "علي" ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته. 

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يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اثنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.

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