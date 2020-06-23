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أخبار العالم

التحالف العربي يسقط 8 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على السعودية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم، اعتراض 8 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن على الأراضي السعودية، وإسقاطها. 

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت مساء أمس الإثنين 8 طائرات بدون طيار "مفخخة"؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وقد تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها.

وأضاف: كما أطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية في صباح اليوم الثلاثاء، 3 صواريخ بالستية من محافظة صعدة باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف، من اعتراض صاروخين بالستيين باتجاه مدينة ( نجران ) وصاروخ بالستي باتجاه مدينة ( جازان ).

وقال التحالف العربي إن هذه المحاولات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفًا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وأشار إلى " أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار ( المفخخة )؛ يؤكد نهج الميليشيا الحوثية المتطرف واللا أخلاقي تجاه المدنيين الأبرياء، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"
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