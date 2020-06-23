يصيبك بالتعب المستمر.. احذر من نقص هرمون الغدة الدرقية

أسباب عديدة وراء شعورك المستمر بالإرهاق، إليك أبرز تلك الأسباب وفقا لموقع Bright Side والتي تشمل أعراضها الرئيسية التعب

المستمر.. اقرأ وابق بصحة جيدة بعيدا عن الإرهاق .؟

مشاكل الغدة الدرقية

يتميز قصور الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) بنقص هرمونات الغدة الدرقية ويصاحبه التعب.

أعراض أخرى:

تورم الوجه والجفون وتورم الساقين (أقل) ؛

زيادة الحساسية للبرد.

ألم وعدم الراحة في العضلات والمفاصل.

صوت رقيق

جفاف الجلد أو الشعر الرقيق أو تساقط الشعر.

أمراض الكبد

أكثر أمراض الكبد شيوعًا المصحوبة بالإرهاق هي التهاب الكبد A و B. يمكن أن يكون التعب أيضًا علامة على حدوث انتهاك في تدفق الصفراء أو التهاب القنوات الصفراوية أو تليف الكبد.

أعراض أخرى:

ألم تحت الأضلاع على الجانب الأيمن.

جلد مصفر

حمى طفيفة

الغثيان ، ضعف الشهية.

في هذه الحالة ، تكون الأدوية الخاصة (وفي بعض الحالات حتى الجراحة) إلزامية.