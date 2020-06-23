تعرف على شروط الالتحاق بمدارس التمريض بدمياط

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط ،في بيان صادر عنها ، عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ابتداءًا من الأحد الموافق ٢٨ يونيو الجارى بحد أدنى ٢٦٩ درجة للحاصلات على الشهادة الإعدادية.





حيث سيتم تقسيم الطالبات إلى الشرائح طبقًا للآتى" الشريحة الأولى بمجموع من ٢٧٥ إلى ٢٨٠ درجة للتقديم فى الفترة من ٢٠٢٠/٦/٢٨ وحتى ٢٠٢٠/٧/١ على أن سيكون يوم ٣٠ يونيو اجازة رسمية.





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وأشار البيان ،الى ان الشريحة الثانية لمجموعه اقل من ٢٧٥ إلى ٢٦٩ درجة للتقديم فى الفترة من ٢٠٢٠/٧/٥ وحتى ٢٠٢٠/٧/٧.





وأوضح البيان ، ان هناك عدة اجرارءات لابد من الالتزام بها وهى " أولًا من يتخلف عن الموعد المحدد لن يتم استلام اوراقه ، ثا نيًا لن تقبل الأوراق سوى فى المدرسة التابعة للمركز الحاصل الطالبة منه على الشهادة الإعدادية ، ثالثًا لن يتم السماح بالدخول سور لولى امر أو الطالبة بدون ارتداء الكمامة تنفيذا لكافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية .



