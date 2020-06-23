يخدم 105 آلاف مشترك.. زيارة تفقدية لمركز خدمة عملاء دمياط المطور

تفقد المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، مركز خدمة عملاء دمياط المطور، فى زيارة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.





واستمع، لمجموعة من العملاء للاطمئنان عن مدى رضائهم عن مستوى الخدمة المقدم ومدى كفاية وجاهزية الإجراءات الوقائية المطبقة.





وشدد، على ضرورة التزام العاملين بكافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء مهمات الوقاية والحماية الشخصية مع تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى وتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة، والتأكيد على ارتداء المترددين على مراكز خدمة العملاء الكمامات حرصا على سلامتهم.





وأشار، أن مركز خدمة عملاء دمياط المطور أكبر مراكز خدمة العملاء بالمحافظة حيث أنه يخدم أكثر من ١٠٥ الف مشترك بحيث يغطى كامل مناطق كل من مركز ومدينة دمياط وكذلك أحد أهم المراكز المطورة بدمياط حيث يكون العمل فيه مميكن بالكامل.





وأضاف، أن المركز يقدم العديد من الخدمات أهمها : "سداد الفواتير _ تلقى وحل الشكاوى التجارية _ شحن كروت مسبقة الدفع _ عمل تسويات تجارية _ مراجعة حساب العميل _ استخراج شهادات بيانات".





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ويقدم المركز كافة خدماته خلال ساعات العمل الرسمية والتى تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر خلال فترة الأزمة، ومجهز به اماكن مخصصة لذوى الهمم وكبار السن لسرعة تلبية طلباتهم.





وناشد عسل ، كافة عملاء عدادات الكارت ، أنه فى حالة الرغبة فى شحن العدادات المسبوقة الدفع فى غير أوقات العمل الرسمية يتم التواصل مع الخط الساخن ١٢٥ أو الإتصال على أحد الأرقام الآتية: (٠١٠٢٦٠٢٢٢٠٤- ٠١٠٠٢٦٠٠١٢٦- ٠١٠٣٢٢٢٩٧٦٢)، وذلك فى إطار إجراءات الشركة للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين في جميع أنحاء المحافظة.