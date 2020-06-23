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سيارات

بتكلفة بسيطة.. حيل سحرية لإعادة فوانيس السيارة كالجديدة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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أشرف عطية
تتضرر فوانيس السيارة مع مرور الوقت وبسبب الغبار والأتربة وتتحول للون الأصفر، كما تؤدي هذه الأتربة إلى خدشها، ما يؤثر على شكل الفوانيس والسيارة وكذلك على درجة الإضاءة ليلا، ما يسبب ازعاجا كبيرا للسائقين.

وكما نعلم ارتفاع اسعار الفوانيس يجعل عملية تغييرها امرا صعبا علي الكثير من السائقين فيحاولوا تنظيفها بالطرق التقليدية و في كثير من الاحيان تبوء هذه المحاولات بالفشل ففي هذا السياق نستعرض طرقا بسيطة تعيد للفوانيس لمعانها مرة أخرى لنوفر عليك تكاليف تغييير الفوانيس.

1- قم بتنظيف زجاج المصباح في البداية وذلك برشه بملمع الزجاج، ثم قم بمسحه بمنشفة، مع تكرار العملية حتى تزال البقع العالقة، ثم ضع معجون الأسنان على المصابيح مع فركها بفرشاة الأسنان جيدا، ثم رش على المصباح ملمع الزجاج مرة أخرى، ثم فركها بالفرشاة، ثم كرر العملية هذه عدة مرات حتي تصل لنتيجة ترضيك .

2-قم بوضع شريط لاصق على أطراف الفانوس بصورة دائرية للمحافظة على أطراف وطلاء السيارة من خشونة الورق الرملي أو الصنفرة، مع الحرص على استخدام نوع جيد ناعم ليس عالي الخشونة، ثم قم بترطيب ورقة الصنفرة برشه بالماء، حتى تقلل من صلابته عند التعامل به على سطح الفانوس لتضمن العنايةالفائقة بة اثناء النظيف .

3-امسح الفانوس بورقة الصنفرة بصورة دائرية ومررها على المناطق المتضررة بالمصباح كي تزيل الخدوش الموجودة به، وتستمر عملية استخدام الصنفرة لمدة 20 دقيقة تقريبًا، باستخدام المناديل الورقية أو منشفة السيارة، ثم قم بتنشيف المصباح من المياه، اصبحت الان تملك فوانيس لامعة و لا تحتاج تغييرها. 
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