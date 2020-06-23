خاص.. أحمد فتحي بوجي: هاني رمزي قتلني وعمري ما هسامحه.. فيديو

أكد اللاعب أحمد فتحي بوجي نجم الزمالك والمقاصة والقناة السابق بأن هاني رمزي المدير الفني السابق لمنتخب الشباب هو من دمر مستقبله وقتله بلغة الكرة في الملاعب، مؤكدا بأنه لن يسامحه علي الإطلاق.





وكان اللاعب أحمد فتحي بوجي من اللاعبين الذين كان ينتظرهم مستقبل كبير في عالم كرة القدم في مصر، الإ أن كثرة الإصابات أثرت كثيرا علي مستواه وأجبرته علي الإعتزال مبكرا وإنهاء مسيرته.





وقال اللاعب أحمد فتحي بوجي في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" : "كابتن هاني رمزي لم يظلمني بل قتلني، فهناك فرق كبير جدا بين الظلم والقتل وهذا ما فعله معي الكابتن هاني رمزي عندما كان مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي".





وتابع اللاعب بوجي تصريحاته لـ "صدي البلد" : "أعترف بأنني أخطأت حينها، ولكن كنت صغيرا في السن وخبراتي قليلة جدا فكان يجب احتوائي من قبل الكابتن هاني رمزي مع تأديبي في نفس الوقت ولكن الذي فعله معي حينها دمرني وأثر علي مستقبلي في عالم كرة القدم ".





واستكمل اللاعب أحمد بوجي تصريحاته الخاصة : " الكابتن هاني رمزي يكيل بمكيالين والدليل علي ذلك الفريق بين ما فعله معي وبين ما فعله مع اللاعب عمرة وردة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، حيث أنه لم يفعل مع وردة مثل ما فعله معي علي الرغم من إنه عنصر مهم وفعال في الجهاز الفني لمنتخب مصر حينها".



