بيطري الشرقية ينفذ 1584 حملة تطهير وتعقيم للمباني والمنشآت الخدمية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من إنتشاره.





، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء والجهات ذات الصله، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار الفيروس.





اشاد المحافظ بدور مديرية الطب البيطري وإستمرارها في أعمال التطهير والتعقيم حيث قامت بتنفيذ 1584 حملة تطهير وتعقيم خلال الفترة من 14 إلي 20 يونيو 2020م للمنشآت العامة والمباني الخدمية والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن و قرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

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ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال الفترة من 14 يونيه إلي 20 يونيه 2020م بتنفيذ 1584 حملة تطهير وتعقيم موسعة للمديريات الخدمية وشوارع قري ومراكز المحافظة.





أشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى أنه تم تنفيذ 154 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 14 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 107حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و175حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 1134 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .





وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة .





وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع إنتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين