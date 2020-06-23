AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد| مظاهرات في كردستان العراق احتجاجا على رواتب الموظفين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:40 م
مظاهرات في كردستان
مظاهرات في كردستان العراق احتجاجا على رواتب الموظفين
Advertisements
سمر صالح
تظاهر مئات المواطنين في محافظة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، اليوم، الثلاثاء، احتجاجا على الاستقطاع من رواتب الموظفين من قبل حكومة الإقليم التي تمر بأزمة مالية.

وأعلنت حكومة كردستان، الأحد الماضي، بدء استقطاعها من رواتب الموظفين بنسبة 21% بشكل مؤقت، لحين التوصل إلى اتفاق مع بغداد؛ ما أثار موجة غضب في صفوف الموظفين.

وأرجعت الحكومة ذلك إلى العجز المالي الذي يعاني منه الإقليم نتيجة تأخر إرسال جزء من حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى التبعات المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

وتجمع المئات من الموظفين والمواطنين، وسط محافظة السليمانية، للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم جرّاء هذا القرار، بينهم رجال مرور.

وقال متظاهر يدعى مير محمد، إن "استقطاع مرتبات الموظفين دون موافقتهم، يمثل جريمة من قبل حكومة الإقليم، التي اعتادت على مثل تلك القرارات للخروج من أزماتها، دون الالتفات إلى عموم المواطنين، وشريحة الموظفين، الذين استقطعت منهم لغاية الآن الملايين منذ بدء هذه الخطة عام 2014".

ورفع المتظاهرون شعارات تتهم حكومة الإقليم، بـ"سرقة المال العام، وتصدير النفط، والاحتفاظ بأمواله".

ويرتبط إقليم كردستان ماليا بالحكومة المركزية في بغداد، إذ تخصص له 12% من الموازنة المالية العامة للدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كردستان العراق يعلن تمديد حظر التجول بسبب كورونا

إقليم كردستان العراق يعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بـ كورونا

بعد توجه الحكومة لتخفيض 1% من أجور الموظفين.. احسب مرتبك بعد القرار

ترشيحاتنا

شوبير يوجه رسالة مهمة لـ حسام عاشور ويتغزل فى أحمد فتحي

الجامعة العربية تطالب بطرد المرتزقة من ليبيا

إدارة أزمة كورونا تناقش القرارات الجديدة المقرر تطبيقها أول يوليو.. اليوم

في عيد ميلادها.. صورة نادرة لـ نبيلة عبيد مع عمرو دياب

وقت صلاة الظهر .. النبي أوصى بصلاتها بهذه الساعة أيام الحر

الزراعيين تكشف حقيقة تواجد كورونا على المنتجات ..وتوضح الطريقة الصحيحة لنظافتها

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض قرارات لجنة أزمات كورونا

بضوابط محددة.. استثناء أصحاب المطاعم والكافيهات من إجراءات كورونا

تفاقم التدخل العسكري الأجنبي.. أبو الغيط: ليبيا تمر بمنعطف خطير

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

يبدأ من 10 مساءً.. البرلمان يطالب بتخفيف ساعات حظر التجول وعودة المطاعم والكافيهات.. وعقوبات ضد مخالفي إجراءات كورونا

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

حدث ليلًا| اليوم.. الحكومة تعلن موعد عودة الحياة ورفع حظر التجول.. ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين مستمر

محدش هيتجوزك غيري.. ندى تركت خطيبها فألقى عليها مياه نار.. صور

ده كلام فاضي.. هاني الناظر يكشف مفاجأة عن مصابي كورونا

شركة صينية تحصل على الموافقة لبدء اختبار لقاح ضد كورونا على البشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا

للأثرياء فقط.. 3 سيارات خيالية تمنحك السعادة والراحة