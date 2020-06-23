شاهد| مظاهرات في كردستان العراق احتجاجا على رواتب الموظفين

تظاهر مئات المواطنين في محافظة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، اليوم، الثلاثاء، احتجاجا على الاستقطاع من رواتب الموظفين من قبل حكومة الإقليم التي تمر بأزمة مالية.





وأعلنت حكومة كردستان، الأحد الماضي، بدء استقطاعها من رواتب الموظفين بنسبة 21% بشكل مؤقت، لحين التوصل إلى اتفاق مع بغداد؛ ما أثار موجة غضب في صفوف الموظفين.





وأرجعت الحكومة ذلك إلى العجز المالي الذي يعاني منه الإقليم نتيجة تأخر إرسال جزء من حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى التبعات المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.





وتجمع المئات من الموظفين والمواطنين، وسط محافظة السليمانية، للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم جرّاء هذا القرار، بينهم رجال مرور.





وقال متظاهر يدعى مير محمد، إن "استقطاع مرتبات الموظفين دون موافقتهم، يمثل جريمة من قبل حكومة الإقليم، التي اعتادت على مثل تلك القرارات للخروج من أزماتها، دون الالتفات إلى عموم المواطنين، وشريحة الموظفين، الذين استقطعت منهم لغاية الآن الملايين منذ بدء هذه الخطة عام 2014".





ورفع المتظاهرون شعارات تتهم حكومة الإقليم، بـ"سرقة المال العام، وتصدير النفط، والاحتفاظ بأمواله".





ويرتبط إقليم كردستان ماليا بالحكومة المركزية في بغداد، إذ تخصص له 12% من الموازنة المالية العامة للدولة.