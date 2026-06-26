ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية شراعية تحمل جنسيات مختلفة

استقبل ميناء الإسكندرية، السفينة السياحية الشراعية STAR FLYER بإجمالي عدد ركاب بلغ 179 راكبًا.

وذكر ميناء الاسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، أن السفينة تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية قادمة من ميناء رودس اليوناني، وعلى متنها 103 سائحين و76 من أفراد الطاقم، وتتبع الوكيل الملاحي "وكالة الخليج"، وستغادر ميناء الاسكندرية متجهة إلى ميناء بورسعيد، وتضم الجنسيات الرئيسية للركاب سائحين من جنسيات الفرنسية والألمانية والإنجليزية.

وتعد السفينة STAR FLYER إحدى السفن السياحية الشراعية المتميزة عالميًا، حيث تم بناؤها عام 1991 وتبحر حاليًا تحت العلم المالطي، وتتميز بتصميمها الكلاسيكي المستوحى من السفن الشراعية التاريخية ذات الصواري الأربعة، بما يوفر تجربة سياحية فريدة تجمع بين الطابع التراثي ووسائل الراحة الحديثة، الأمر الذي يجعلها من السفن المفضلة لرحلات السياحة البحرية الراقية والثقافية في منطقة البحر المتوسط.

وكان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة السياحة والآثار، وومحافظة الإسكندرية، وتولت الإدارة العامة لحركة الركاب بمحطة الركاب البحرية استقبال الركاب وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، بما يتيح لهم تنفيذ برامجهم السياحية وزيارة أبرز المعالم التاريخية والثقافية بمدينة الإسكندرية.

وحرصت هيئة ميناء الإسكندرية، على تأمين دخول وخروج السفينة ومرافقتها منذ وصولها وحتى تراكيها من خلال القاطرات ولنشات الإرشاد، مع المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الراداري لضمان انتظام وسلامة حركة الملاحة البحرية، وذلك في إطار منظومة تشغيل متكاملة تستهدف تقديم أفضل الخدمات للسفن السياحية والزائرين وتعكس جاهزية الميناء لاستقبال مختلف أنواع السفن السياحية الدولية.

ويأتي استقبال السفينة STAR FLYER امتدادًا للنجاح المتواصل الذي يشهده ميناء الإسكندرية في جذب واستقبال السفن السياحية بمختلف أحجامها وأنماطها، بما في ذلك السفن السياحية العملاقة والسفن السياحية المتخصصة، الأمر الذي يعزز من تنوع المنتج السياحي البحري المصري ويرسخ مكانة الإسكندرية كإحدى الوجهات الرئيسية لسياحة الكروز في حوض البحر المتوسط.

كما يؤكد ذلك كفاءة البنية التحتية والخدمات المتطورة التي توفرها الهيئة، ودورها في دعم جهود الدولة الرامية إلى تنشيط السياحة البحرية وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.