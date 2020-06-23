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فن

شاهد.. سمية الخشاب بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:53 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد بدران
نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وأطلت سمية الخشاب، بفستان أنيق باللون الأسود، ووضعت حزاما على الخصر ليبرز رشاقتها وجمالها، كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب في الماكياج على الألوان الهادئة، التى تبرز جمال ملامحها.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

يذكر أن سمية الخشاب شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

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