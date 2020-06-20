من داخل سيارتها.. فيديو جديد لـ سمية الخشاب وهي تغني «أنا ابن مصر».. شاهد

وعلّقت سمية الخشاب على الفيديو قائلة: تحيا مصر

نال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

اقرا ايضا :

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.





وأحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.