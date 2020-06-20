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فن

هاني شاكر يطالب بعودة الحياة الغنائية بشكل جزئي

السبت 20/يونيو/2020 - 10:43 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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محمد نبيـل
في إطار مساعي نقابة المهن الموسيقية لاستئناف الموسيقيين عملهم، عقد مساء اليوم، الفنان هاني شاكر اجتماعا مع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا بوزارة الصحة يرافقه وفد من مجلس النقابة ضم الفنانة نادية مصطفي والمايسترو محمد ابو اليزيد والمايسترو احمد رمضان والمستشار علاء عامر وتم في الاجتماع مناقشة المذكرة التوضيحة لوجهة نظر النقابة بطلب بدء النشاط الموسيقي والغنائي.

وضمت المذكرة أيضا خطة النقابة في إتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير الإحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة، ولاقت المذكرة قبولآ لدي رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا.

وتفهم وجهة نظر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والوفد المرافق وأن القرارات القادمة سوف تراعي ما جاء بالمذكرة وأن الدولة تراعي في كل قراراتها الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وأن اول شهر يوليو المقبل سوف يكون هناك قرارات تخفف من وطأة الحظر جزئيا وفي منتصف شهر يوليو سوف تعود الحياة إلي ماقبل الجائحة مالم يطرأ جديد.

وطرح الفنان الكبير هاني شاكر أغنية جديدة "هتعدى" التي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا.

وتعاون نقيب الموسيقيين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، وتم تسجيل الأغنية داخل أستوديوهات NRP Recording Studios.

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا".

ويارب هون وسهلّها.. قادر فى ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها فى سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا فى ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة.
هاني شاكر يطالب بعودة الحياة الغنائية بشكل جزئي
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