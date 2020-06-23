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تعليم

رئيس امتحانات الثانوية العامة : محاكمة تأديبية لأي رئيس لجنة يؤخر توزيع كراسات الامتحان على الطلاب

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:09 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
حذر الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة ، من التأخر في تسليم الطلاب كراسات الأسئلة في الامتحانات الامتحانات القادمة.

وقال حجازي خلال اجتماعه برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم : لا يجب تأخير وصول الأسئلة من مراكز التوزيع أو تأخر تسليمها للطلاب، ومن سيتسبب فى تأخير تسليم الطلاب الأسئلة سيحول إلى محاكمة تأديبية. 


وأضاف حجازي لرؤساء اللجان : دي ثانوية عامة مش سنة نقل عادية ، وقال : على جميع رؤساء اللجان الالتزام بتعويض الطلاب اذا تم التأخر في تسليمهم اكراسات الامتحان بوقت اضافي يساوي زمن التأخير.


وكان قد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (STEM) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالي عدد 907 طلاب/ طالبة في 11 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات. 

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات طلاب مدارس (STEM) بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وبمتابعة سير العمل بلجان سير الامتحانات عن طريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية ورصد بعض التجاوزات في أول أيام امتحانات الثانوية العامة،  تم علي الفور اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ظبط أعمال الامتحانات داخل لجان السير ومنها استبعاد كلًا من (م. ش. س. م) رئيس لجنة المحمدية الإعدادية بنين بإدارة وسط التعليمية و(أ. أ.ع.أ) رئيس لجنة كفر الشيخ التجارية بنات و(ع.ح.ح.ع) المراقب الأول بلجنة كفر الشيخ التجارية بنات. 

وجدير بالذكر أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم التوصل لهوية الطلاب وبوكليت المادة للصورة التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 2020/6/21 أول أيام الامتحانات وهم يقومون بحل الامتحان بصورة جماعية وتم إجراء تحقيق عاجل للواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بداية من استبعاد رئيس اللجنة وسيتم استكمال باقي الإجراءات بالنسبة للطلاب والملاحظين باللجنة حرصًا من الوزارة علي تطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتقنين الإجراءات القانونية حيال ضبط القائمين علي إدارة صفحات الغش الإلكتروني وكذا المجموعات التي تستخدم في الغش الإلكتروني عبر التطبيقات المختلفة.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 2020/6/24 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولي) بإجمالي عدد 227 طالبا/طالبة.
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