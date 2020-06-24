AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد رفع الحجر الصحي.. فيلم Avatar يعود للتصوير في نيوزيلندا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:10 ص
فيلم Avatar
فيلم Avatar
Advertisements
شروق ابراهيم
كشف موقع  ET الأجنبي عن استئناف المخرج جيمس كاميرون تصوير الجزء الجديد من فيلم  Avatar خلال شهر يونيو الجاري، بعد انتهاء فترة الحظر الشامل في نيوزيلندا بسبب جائحة فيروس كورونا. 

وأشار الموقع إلى أنه بمجرد انتهاء فترة عزل نجوم العمل قبل انطلاق التصوير والتي تستمر لـ 14 يومًا سيبدأ التصوير بأقل عدد من فريق العمل مع اتباع الإجراءات الوقائية. 

اقرأ أيضا 

ومن المقرر عرض الفيلم في 21 ديسمبر 2021، وكان الجزء الأول الذى أخرجه جيمس كاميرون، تم طرحه في قاعات السينما في الولايات المتحدة الأمريكية في 18 ديسمبر 2009.

ويعد الفيلم من أكثر الأفلام تكلفة من حيث الإنتاج، حيث بلغت تكلفة الإنتاج ما لا يقل عن 230 مليون دولار.

كما حقق الفيلم رقما قياسيا في مبيعات شباك التذاكر لدور السينما في الولايات المتحدة وكندا، حيث حقق أرباحا تقدر بحوالى 278 مليون دولار في أسبوع العرض الأول. وبعد 10 أسابيع من طرحه في دور العرض تجاوز الفيلم حاجز مليارى دولار ليصبح حاليا أكثر الأفلام دخلا في تاريخ السينما متعديا بذلك فيلم نفس المخرج جيمس كاميرون السابق "تايتانيك" الذي بقي لفترة ثلاثة عشر سنة متصدرا ترتيب الأفلام الأكثر دخلا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Trolls يحقق 100 مليون دولار

ترشيحاتنا

الهارب عمرو رضا: القلعة الحمراء مليئة بمواهب أفضل من طاهر محمد طاهر.. والزمالك يفاوضني

لرفع المناعة وهضم أفضل.. 4 أطعمة مهملة ضميها لنظامك الغذائي

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

نشرة الفن| موقف مؤثر بين رجاء الجداوي وابنتها.. ومحمد رمضان يتلقى عرضًا للزواج

طاقة وهمية.. خبير أسترالي يكشف مفاجأة عن القهوة

مجلس الوزراء: قرار غلق المقاهي والمطاعم الساعة 10 مساء مستمر بعد كورونا.. فيديو

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

محافظ الغربية يضبط 47 مخالفة خلال زيارته للمحلة وسمنود

نشرة الفن| موقف مؤثر بين رجاء الجداوي وابنتها.. ومحمد رمضان يتلقى عرضًا للزواج

كل الأندية تدعمه.. مرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة القادم

القصة الكاملة لمقتل سيدة ونجلها على يد خطيبها العراقي بالإسكندرية

في ذكرى وفاته.. يوسف داوود أول مسيحي يلقي خطبة الجمعة.. تفاصيل

لهذه الأسباب.. البنك المركزي يأمر البنوك بحذف 108 آلاف عميل من القوائم السلبية والسوداء

أخبار الرياضة | طاهر محمد يعلن موقفه من الانتقال للأهلي.. ومرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة الجديد

احمِ نفسك من انسداد الشرايين بهذه الحيل

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

موجز السوشيال ميديا| مطالب بمحاكمة عمرو راضي لاحتكار أدوية تحتاجها مستشفيات العزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

على طريقة المصريين.. احتفال البريطانيين بعودة المقاهي يشعل مواقع التواصل.. صور

10 سيارات كادت تختفي من الشارع المصري