بعد رفع الحجر الصحي.. فيلم Avatar يعود للتصوير في نيوزيلندا

كشف موقع ET الأجنبي عن استئناف المخرج جيمس كاميرون تصوير الجزء الجديد من فيلم Avatar خلال شهر يونيو الجاري، بعد انتهاء فترة الحظر الشامل في نيوزيلندا بسبب جائحة فيروس كورونا.





وأشار الموقع إلى أنه بمجرد انتهاء فترة عزل نجوم العمل قبل انطلاق التصوير والتي تستمر لـ 14 يومًا سيبدأ التصوير بأقل عدد من فريق العمل مع اتباع الإجراءات الوقائية.





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ومن المقرر عرض الفيلم في 21 ديسمبر 2021، وكان الجزء الأول الذى أخرجه جيمس كاميرون، تم طرحه في قاعات السينما في الولايات المتحدة الأمريكية في 18 ديسمبر 2009.





ويعد الفيلم من أكثر الأفلام تكلفة من حيث الإنتاج، حيث بلغت تكلفة الإنتاج ما لا يقل عن 230 مليون دولار.



