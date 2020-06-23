بسبب فيروس كورونا.. الكنيست يصادق على تمديد أنظمة الطوارئ

صادق الكنيست بكامل هيئتها بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بأنظمة الطوارئ الخاصة بأزمة كورونا لمدة 45 يومًا إضافيًا.

وحسب تلفزيون i24NEWS الإسرائيلي، فإن هذه أنظمة الطوارئ تهدف إلى الحد من تفشي وباء كورونا من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية بما في ذلك رفع الغرامة المالية المفروضة على كل من لا يضع كمامة واقية من 200 (60 دولارا) الى 500 شيكل (150 دولارا).

كما أقرت الكنيست بالقراءة الأولى مشروع القانون الذي ينص على منح هبة مالية خاصة لمن تزيد أعمارهم عن 67 عامًا وقد فصلوا عن العمل بسبب جائحة كورونا.

ويقضي مشروع القانون أيضًا بمنح هبات مالية جزئية لهذه الفئة من المسنين وخاصة لمن كانوا عاطلين عن العمل خلال شهر مايو ويونيو الماضيين الا أنهم عادوا الى أماكن عملهم.

وجاء من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وعدد الأشخاص الذين هم أعضاء في برنامج التعليم يقترب من 800. وفي اعقاب ذلك أغلقت 219 مؤسسة تعليمية وكذلك فُرض الحجر المنزلي على حوالي 24 ألف تلميذ ومعلم.